Die Chat-App Signal ist bei Nutzerinnen und Nutzern nach der Ankündigung der neuen Whatsapp-AGB nach wie vor beliebt. Tatsächlich hat Signal in der letzten Woche laut Associated Press 17,8 Millionen Downloads verzeichnen können. Das ist 61 Mal mehr als in einer gewöhnlichen Woche. Kurzzeitig stieg der Messaging-Service aufgrund der so hohen Anzahl neuer Nutzer sogar aus. Mittlerweile funktioniert die App aber wieder tadellos und es ist klar, dass die Programmierer hinter dem Dienst sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen.