Personalisierte Werbeaktion - Signal will Facebook eins auswischen – Facebook schlägt zurück

Signal hat in einem Blogbeitrag Screenshots wie diesen geteilt. Darin heisst es: «Du siehst diese Werbung, weil du ein frisch verheirateter Pilates-Trainer und Cartoon-crazy bist. Diese Werbung nutzt deinen Standort und weiss, dass du in La Jolla bist. Du bist an Eltern-Blogs interessiert und denkst über eine LGBTQ-Adoption nach.»

So soll Signal versucht haben, auf Facebook Werbungen zu schalten, die die Nutzerinnen und Nutzer darauf aufmerksam machen, was der Social-Media-Gigant alles über sie weiss, wie es in einem Blogbeitrag heisst. Dies sollte in Form von Texten geschehen, die im Werbefenster der Facebook-Userinnen und -User erschienen. Gezeigt werden sollten Texte wie: