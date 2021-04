Jetzt macht sich der Impfeffekt auch in der Statistik bemerkbar. Die Zahl der Infektionen und Spitaleintritte in dieser Altersgruppe geht stark zurück.

Die nun erhöhten Liefermengen erlauben dem Kanton nun, das Tempo der Impfkampagne zu beschleunigen. Ab dieser Woche könnten nun 3000 Personen am Tag in den drei Impfzentren des Kantons geimpft werden. So, dass noch im April alle registrierten Personen über 65 und jene mit chronischen Krankheiten, die nicht zur Hochrisikogruppe zählen, einen Impftermin erhalten sollen. Das teilte der Kantonale Krisenstab am Montag mit. Bis Ende Juni sollte auch die breite Bevölkerung mit zumindest einem ersten Impftermin bedient sein.