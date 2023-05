Altersvorsorge: Pensionskassen-Anlagen gehen deutlich zurück

Trotzdem legt der Bund auch Optimismus an den Tag.

Die Oberaufsichtskommission der Beruflichen Vorsorge des Bundes (OAK BV) zieht in ihrer Mitteilung eine ernüchternde Bilanz fürs Jahr 2022. Die Rückkehr der Inflation, aber auch der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise und weiterhin gestörte Lieferketten sorgten für Unsicherheit an den Märkten – das bereitet auch den Schweizer Vorsorgeinstitutionen Probleme .

Deckungsrate geht deutlich zurück

Nein, bis es bei mir so weit ist, wird es noch gut gehen.

Nein, bis es bei mir so weit ist, wird es noch gut gehen.

Ja, obwohl es bis dahin noch eine ganze Weile geht. Ja, und ich stehe kurz vor der Pension. Nein, bis es bei mir so weit ist, wird es noch gut gehen. Nein, und ich werde demnächst pensioniert. Ich bin bereits pensioniert und zufrieden mit meiner Altersvorsorge. Ich bin bereits pensioniert, aber das Geld reicht nur knapp, um über die Runden zu kommen. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Bund zeigt sich trotzdem optimistisch

Trotz dieser schlechten Zahlen ist der Bund zuversichtlich. «Basierend auf den gemachten Analysen zeigt sich jedoch, dass die Anlageerträge die in sie gesteckten Erwartungen im Durchschnitt längerfristig betrachtet erfüllt oder sogar übertroffen haben», heisst es in der Mitteilung der Oberaufsichtskommission.

Die guten Börsenjahre bis und mit 2021 hätten es vielen Vorsorgeeinrichtungen erlaubt, ihre Wertschwankungsreserven voll aufzubauen. «Damit waren sie in der Lage, die negativen Folgen der Entwicklungen der Kapitalmärkte auch zu tragen», so die OAK BV. Zum aktuellen Zeitpunkt sei davon auszugehen, dass Sanierungsbeiträge nur in den wenigsten Fällen notwendig sein dürften.