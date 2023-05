Crémines BE: Zirkustiger im SikyPark leben sich ein

Zwei Tigerdamen aus einem tschechischen Zoo fanden im Sikypark in Crémines ein neues Zuhause. Die Tiere haben sich eingelebt und sind zufrieden.

Sikypark in Crémines BE :

Sikypark in Crémines BE : So geht es den Zirkustigern aus Tschechien heute

1 / 8 Zirkustiere fanden Anfang April im Sikypark in Crèmines ein neues Zuhause. SikyPark.ch Die beiden Tigerdamen Seron und Jasmina sind ehemalige Zirkustiger aus Tschechien. SikyPark.ch Die Tiere wurden in die Schweiz geholt, weil ihr Besitzer verstorben war. SikyPark.ch

Darum gehts: Der Sikypark in Crémines nahm Anfang April zwei ehemalige Zirkustiger-Damen in ihren Tierpark auf.

Mit dem Ortswechsel und der neuen Umgebung mussten sich Jasmina und Seron zuerst einleben und die gemachten Erfahrungen und Eindrücke verarbeiten.

Es sei sehr wichtig, dass mit den Tieren auch in ihrem neuen Zuhause intensiv gearbeitet wird, um einen engen Bezug zum Pflegepersonal aufzubauen.

Die beiden Tigerdamen Jasmina und Seron wurden Anfang April nach einer «langen Reise» im Sikypark in Crémines BE empfangen. Ein spezialisiertes Transportunternehmen überführte die ehemaligen Zirkustiger aus Tschechien in den Kanton Bern.

Anfangs blieben sie noch in der Innenanlage, um sich an die neuen Eindrücke, Gerüche, Geräusche und Tierpfleger und -pflegerinnen zu gewöhnen. Seit kurzem streifen die Tiger auch in der Aussenanlage umher und entdecken ihr neues Leben, erzählt Frau Flückiger.

Intensiver Kontakt zu einer Bezugsperson

Laut Claudia Flückiger bräuchten die ehemaligen Zirkustiere eine enge Bezugsperson, die oft und intensiv mit den Tieren arbeiten würde. «Zirkustiger sind von klein auf in der Manege und arbeiten mit einer Bezugsperson. Dadurch entsteht ein ganz anderes Verhältnis zum Menschen, als bei, beispielsweise, Zootieren», sagt die Medienverantwortliche des Sikyparks, Claudia Flückinger, zu 20 Minuten.

Es sei sehr wichtig, dass mit den Tieren auch in ihrem neuen Zuhause intensiv gearbeitet werde, um einen engen Bezug zu den Pflegern aufzubauen und zu pflegen. Zooleiter und Tiertrainer Marc Zihlmann übernehme im Sikypark diese Aufgabe. «Die aufgebaute Beziehung gibt den Tieren die nötige Sicherheit», sagt Flückiger.

Eingewöhnungsphase für die Tiger

«Die Tiere verbrachten zwei Jahre in einem Zirkuswagen, weil ihr Besitzer verstarb und die Zirkustiger dem Sohn vermachte. Der Sohn kümmerte sich um die Tiere, konnte jedoch nicht mit ihnen arbeiten.» Es sei wichtig, dass man den beiden Tigerinnen die Zeit lasse, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen.

Die Angewöhnungsphase habe man bewusst sehr langsam vollzogen, sodass man «die Tiere nicht überforderte», erklärt die Medienverantwortliche. Wie Flückiger beschreibt, sei es wichtig, die Angewöhnung an ein neues Zuhause vorsichtig zu gestalten. Dafür benötige es eine Person, welche die Tiere sehr gut lesen könne. «Zooleiter Marc Zihlmann weiss als Tiertrainer, wann ein nächster Schritt in der Angewöhnung gemacht werden kann. Die Tiere zeigen von sich aus, ob sie bereit dazu sind, weiter zu gehen.»

Video dokumentiert erste Eindrücke

Der Tierpark veröffentlichte vor kurzem ein Video, welches die Tiere beim Erkunden des Aussengeheges zeigt. Gemäss Flückiger würden die beiden Tigerdamen jeden Tag neue Dinge entdecken. «Beispielsweise gehen sie im Teich baden oder haben zum ersten Mal Gras oder Erde unter den Pfoten.»

An Besucher oder Besucherinnen seien die Tiger bereits vom Zirkusalltag gewöhnt gewesen. Jedoch nicht mit den gleichen Emotionen verbunden. «Bei uns ist es ruhig, wenig hektisch und von den Tieren wird nichts verlangt, sie sind frei in ihrem Tun.» Auch für den Tierpark sei es sehr spannend zu sehen, wie sich die Tigerdamen entwickeln. «Man sieht den Tigern an, wie zufrieden sie sind.»

Ende letzten Jahres startete der Sikypark bereits eine Aktion, bei der «Tigerkunstwerke» zu ersteigern waren. Dabei wurden zerkaute Spielzeuge der Tiere zu Designerstücken umfunktioniert, zahlreiche Personen boten mit. Die generierten Einnahmen kamen direkt den Tieren zu Gute. Wie die Medienbeauftragte Flückiger sagt, sei momentan jedoch noch offen, ob es in Zukunft auch Kunst von Jasmina und Seron zu ersteigern gibt.

