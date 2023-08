Schauspielhaus Zürich: Silas (16) ist nur nervös, wenn seine Mutter im Publikum sitzt

Silas steht schon seit Kindesbeinen auf Theaterbühnen und hat auch schon in Filmen und Werbungen mitgespielt. Er möchte dereinst in Deutschland durchstarten.

Silas Glanzmann steht davor, den grossen Schritt in die Schauspielerei zu schaffen: Er hat nämlich eine der Hauptrollen im Stück «Der Junge aus der letzten Reihe» am Schauspielhaus Zürich ergattert. Dort spielt er Rafa, den Sohn einer mittelständischen Familie und besten Freund von Claudio. Claudio stammt aus der Unterschicht und ist fasziniert von Rafas Leben.

Schritt für Schritt schleicht er sich in Rafas Familie ein, macht erst dem Vater die Rolle streitig und entwickelt amouröse Gefühle zur Mutter. Eine schwierige Rolle – und erst noch am Schauspielhaus Zürich, der grössten Sprechtheaterbühne der Schweiz und einer der renommiertesten Bühnen im gesamten deutschsprachigen Raum.

«Diese Rolle ist eine grosse Chance»

Silas hat sich dabei im Casting gegen zahlreiche andere Jugendliche durchgesetzt. «Diese Rolle ist für mich eine grosse Chance, denn ich werde überall vorweisen können, dass ich am Schauspielhaus Zürich gespielt habe. Das hilft mir sehr auf meinem Weg», sagt der Solothurner. Die Schule dispensierte ihn dabei vier Wochen vor und vier Wochen nach den Sommerferien von fast allen Lektionen, damit Silas proben kann. «Ich hole den Stoff selbstverständlich selbst nach, damit ich nicht zu sehr in Rückstand gerate», sagt Silas.

Er möchte dereinst in Deutschland Schauspiel studieren. Den Lohn von seinen Engagements legt Silas Glanzmann deshalb schön brav auf ein Konto an, um sich irgendwann das Studium finanzieren zu können.

Im Vergleich zu Gleichaltrigen ist er bereits sehr fokussiert auf sein berufliches Ziel. Er sagt: «Ich will Schauspieler werden. Es wird zwar schwer, denn es gibt viele mit demselben Traum. Aber ich will in Deutschland studieren, bestenfalls an der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin, der renommiertesten Schauspielschule im deutschen Raum.»