Hautpflege mit Silber: Vorteile bei Hautproblemen und Risiken

Ob Diamanten, Gold oder Kristalle: Sobald etwas hübsch glänzt, kommt irgendwer früher oder später auf die Idee, es in Cremes, Seren oder Lotions zu verarbeiten – meist in der Hoffnung, mit der Extraportion Luxus auch extraviel Umsatz zu erzielen. Die wissenschaftlich belegte Wirkung fehlt dafür häufig. Silber bildet eine Ausnahme.

Lange Tradition bei Wunden

Reines Hautbild durch Silber

Klar, dass bei den vielversprechenden Erfolgen auch die Hautpflege-Industrie nicht lange auf sich warten liess: Als winzig kleine Partikel und in Flüssigkeit gelöst kommt sogenanntes kolloidales Silber in Cremes und Lotionen zum Einsatz. Hier soll es die Ausbreitung von Bakterien verhindern.

«Es wird häufig in Akne-Cremes oder zur Behandlung von Neurodermitis eingesetzt», so die Dermatologin. In frei verkäuflichen Beautyprodukten sorgt die niedrigere Konzentration immer noch für Hilfe bei trockenen Stellen, Entzündungen, die Pickel auslösen könnten, Juckreiz oder Rosazea.

Achtung vor Nanosilber

In richtiges Wundermittel also? Nur, wenn man ein paar Hinweise beachtet. Das super-fein gemahlene und gelöste Edelmetall im kolloidalen Silber hat nämlich seine Tücken: «Nanosilber kann aufgrund der Partikelgrösse in den Körper eindringen und zu Schädigungen führen», klärt Dr. med. Meli auf. «Das Ausmass der Schädigungen in Korrelation zur Konzentration ist noch nicht ausreichend erforscht. Aufgrund der aktuellen Datenlage würde auch ich von der Verwendung von Nanosilber abraten.»