Silent Walk: Gen Z geht jetzt ohne Musik und Handy spazieren

«Kein Podcast, keine Musik, einfach ich selbst»

In den ersten Minuten habe «Chaos» in ihrem Kopf geherrscht. Dann begann sie, es zu geniessen, und sagt: «Plötzlich kannst du dich selbst hören.» Das machen ihr nun andere nach. Sie wollen sich ganz bewusst Zeit nehmen, um sich auf sich selbst zu konzentrieren.

Reaktion auf digitales Dauerrauschen

Bei Mady Maio hat der regelmässige «Silent Walk» offenbar zu Verschiedenem geführt. Sie berichtet: «Der Nebel in meinem Gehirn hat sich gelichtet, plötzlich strömen all diese Ideen in mich hinein, weil ich ihnen Raum gebe, um einzutreten.» Sie meint: «Das Universum und deine Intuition kommen durch Flüstern zu dir, wenn du also nie mit deinen Gedanken allein bist und nie zur Ruhe kommst, wirst du das Flüstern verpassen.»