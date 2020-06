Ein Urgestein weniger

Silentgaming hat keinen Bock mehr auf E-Sport

Eine der ältesten Organisationen im Schweizer E-Sport verabschiedet sich. Grund: kein Sponsor und undankbare Spieler. Nach 14 Jahren verlässt somit eines der letzten Urgesteine die Schweizer E-Sport-Szene.

Wer sich mit E-Sport beschäftigt, der stösst früher oder später auf Silentgaming. Die Organisation, die ihre Wurzeln in Aarwangen BE hat, ist Stammgast an jedem grossen Turnier und gehört heute zu einem der besten Clans in der Schweiz, doch jetzt ist fertig.



Die Organisation hat ihren Ursprung eigentlich schon im Jahr 2004, als ein paar Freunde zusammen unter dem Namen Silent-Killers die «Counter-Strike 1.6» Szene bereichern wollten. Wirklich grosse Erfolge feierten die Jungs nicht, denn der Spass stand im Vordergrund. Ein Jahr später wurde aus den Killern dann Silentgaming und damit verbunden auch die ersten Schritte in Richtung E-Sport bis zur offiziellen Gründung im Jahr 2006. Ihr «CS 1.6» -Team nahm die Trainings auch ein wenig seriöser und Silentgaming spielte sich in der damals grössten Schweizer E-Sport-Liga Gamersnet.ch die Ligatabelle hoch bis in die zweithöchste Liga. Die ersten Turniere wurden gewonnen und Silentgaming etablierte sich in der Schweizer E-Sport-Szene.