Silia Plöchinger: FCB-Spielerin feiert Penalty des FC Zürich

Das Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich (0:2) beschäftigt weiter viele Fussball-Fans . Das ist verständlich. So war besonders die Schlussphase wild: vier Rote Karten, ein Ellbogenschlag, ein Kopfstoss, ein umstrittener Penalty. Taulant Xhaka entschuldigte sich am Montag für seine Aktion.

Tausende Basel-Anhängerinnen und -Anhänger im Stadion waren am Sonntag fassungslos und rieben sich verwundert die Augen. Von den Rotblau-Exponenten stellten sich nur Coach Heiko Vogel und Goalie Marwin Hitz den Medien . Während Hitz die gesamten Schiri-Leistungen in der Schweiz in Frage stellte, meinte Vogel: «Wenn ich etwas zum Schiri sage, werde ich für die nächsten 50 Jahre gesperrt.»

Für die Basler steht am Donnerstag der Halbfinal in der Conference League gegen die AC Fiorentina an. Am Sonntag kommts zum Spiel gegen den FC St. Gallen. Dann sicherlich nicht mit dabei: Kasim Adams, Wouter Burger, Taulant Xhaka. Sie alle werden Rotblau nach ihren Roten Karten fehlen. Und auch Coach Heiko Vogel wird nicht an der Seitenlinie stehen. Dies, weil er seine vierte Gelbe Karte sah.