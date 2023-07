Formel 1 in Silverstone: Wirbel um Topmodel Cara Delevingne

Was war passiert? Kurz vor dem Rennen am Sonntag befand sich die 30-jährige Delevingne auf dem sogenannten Grid Walk. Während der Vorbereitungen in der Startaufstellung dürfen sich ausschliesslich Teamverantwortliche, Sponsoren, eingeladene VIPs und Journalisten der TV-Rechteinhaber zwischen den Autos aufhalten. Martin Brundle, berühmter Moderator des britischen Senders Sky und Ex-Rennfahrer, wollte seine Chance nutzen und vom britischen Topmodel eine Aussage erhaschen. In der Live-Übertragung ist zu sehen, wie bereits der Verantwortliche von Alfa Romeo F1 darauf hinweist, dass sie nicht sprechen möchte.