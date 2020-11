Wegen Corona : Silvesterchlausen auf der Kippe – Publikum nicht erwünscht

Das traditionelle Silvesterchlausen in Appenzell Ausserrhoden droht wegen der Corona-Pandemie auszufallen. Der Brauch am neuen und alten Silvester dürfte – wenn überhaupt – nur ohne Besucherinnen und Besucher stattfinden.

Hier siehst du Aufnahmen des Silvesterchlausen von 2018. Privat

Darum gehts Silvesterchlausen ist wegen Corona dieses Jahr nur ohne Publikum möglich.

Der traditionelle Anlass steht deshalb dieses Jahr auf der Kippe – zieht er doch jeweils viel Publikum an.

Die Ausserrhoder Regierung bittet eindringlich darum, dem Chlausen fernzubleiben.

Angesichts der aktuellen Entwicklung will die Ausserrhoder Regierung noch zuwarten mit dem Entscheid, ob das Chlausen stattfinden kann oder untersagt werden muss, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte. Schon heute sei aber klar, dass eine allfällige Durchführung ganz ohne Publikum stattfinden müsse.

Die Gäste aus nah und fern würden deshalb «eindringlich gebeten, nicht am alten und neuen Silvester in den Gemeinden des Hinter- und Mittellandes teilzunehmen», hiess es. Nur so könne die Einhaltung der Pandemievorschriften gewährleistet werden.

Deutliche Entspannung der Lage wäre nötig

Der Kanton und die Gemeinden stehen in Kontakt und haben sich zum Thema bereits ausgetauscht. «Das Chlausen in Corona-Zeiten zu ermöglichen, würde sehr hohe und anspruchsvolle organisatorische Herausforderungen an die Behörden und alle Mitwirkenden stellen», schreibt der Kanton.

Aus heutiger Sicht müsse sich die Pandemiesituation deutlich verbessern und die Lage entspannen, damit das Silvesterchlausen stattfinden könne. Voraussetzung sei, dass die strikte Einhaltung der Schutzmassnahmen zu einer positiven Entwicklung führe.

1 / 14 Am 13. Januar 2020 zogen Silvesterchläuse unter anderem in Hundwil AR von Hof zu Hof … KEYSTONE ... und läuteten mit einem Zäuerli das neue Jahr ein. KEYSTONE Sie feiern den alten Silvester nach julianischem Kalender. KEYSTONE

Brauch am neuen und alten Silvester

Der Brauch des Silvesterchlausens in Ausserrhoden ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Unzählige Gäste besuchen jeweils den neuen (31. Dezember) und den alten Silvester (13. Januar). Zahlreiche Schuppel (kleine Gruppen) sind jeweils mit Schellen, Rollen und kunstvoll verzierten Kopfbedeckungen unterwegs.

Mit einem «Zäuerli» (Naturjodel) überbringen sie zuerst den Menschen auf den Höfen und in den Aussenbezirken ihre Neujahrswünsche. Danach geht es zum «Chlausen» weiter in die Dörfer. Der Brauch wird im ganzen Hinterland – Urnäsch, Schwellbrunn, Schönengrund, Herisau, Waldstatt, Hundwil, Stein – sowie in Teufen und Bühler gepflegt.

