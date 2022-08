Silvia Wollny wird 14-fache Oma – ein Blick in das Familienwirrwar

RTL zwei / Per Florian Appe

Ihre Kids geben mit eigenem Nachwuchs ebenfalls Vollgas. So haben sie die 57-Jährige zur zwölffachen Oma gemacht. Zwei weitere sind noch unterwegs.

Die Familie wächst und wächst und wächst: Jüngst verkündete das Oberhaupt der wohl bekanntesten TV-Grossfamilie im deutschsprachigen Raum, Silvia Wollny, mit dem Foto eines positiven Schwangerschaftstests und eines Ultraschallbildes, dass sie erneut Grossmutter wird. Nun hat die 57-Jährige gleich doppelten Grund zur Freude. Denn wie der Realitystar seinen rund 500’000 Instagram-Fans mitteilt, ist noch ein weiteres Enkelkind unterwegs. Wer den Überblick bei elf Kindern und zehn Enkelkindern und zwei Schwangerschaften, bei denen man nicht weiss, welche der Wollnys in freudiger Erwartung ist, verloren hat, keine Sorge: hier die Aufklärung des Familienwirrwarrs.

Sylvana Wollny (29)

Als zweitälteste übernimmt Sylvana seit jeher regelmässig die Rolle der Ersatzmama für ihre kleinen Geschwister. Mit ihrem Langzeit-Freund Florian Köster hat die 29-Jährige bereits zwei eigene Kinder. Tochter Celina-Sophie kam im Juli 2013 zur Welt und Anastasia-Sophie im Juli 2018. Das elterliche Mehrfamilienhaus hat das Paar inzwischen verlassen und sich in einer eigenen Wohnung niedergelassen.

Sarafina Wollny (26)

Calantha Wollny (21)

Lange galt die 21-Jährige als Sorgenkind der Familie. So attackierte sie eine Mitschülerin mit Pfefferspray, lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, posierte für Bilder mit Waffen im Netz und sorgte mit angeblicher Prostitution für Schlagzeilen. Inzwischen hat sich Calantha allerdings beruhigt. Sie und Freund Manson (22), mit dem sie seit rund sieben Jahren eine On-off-Beziehung führt, sind inzwischen Eltern einer kleinen Tochter. Cataleya erweiterte die Grossfamilie im Dezember 2018.

Lavinia Wollny (22)

In der TV-Show der Familie sticht Lavinia regelmässig mit ihrem Temperament und ihrer sturen Art hervor. Doch abseits der Show scheint sie die Ruhe zu präferieren. Seit einiger Zeit schon lebt die 22-Jährige in einer eigenen Wohnung. Lange war nicht klar, ob sie mit ihrem Freund Tim Katzenbauer (24) zusammengezogen war. Doch mit den Schwangerschaftsnews im November 2021 und der Geburt von Haylie Emilia im Februar dieses Jahres wurde dieses Rätsel schliesslich gelöst. Sie wohnen als kleine Familie zusammen.

Sarah-Jane Wollny (23)

Im September 2021 zeigte sich Sarah-Jane auf Instagram erstmals mit ihrem Freund Tinush, der in der Dokusoap über Deutschlands bekannteste Grossfamilie aber noch nicht zu sehen war. Die Familienplanung ist bei der ambitionierten Altenpflegerin allerdings noch kein Thema.

Estefania Wollny (20)

Sie liebt die grosse Bühne und das Rampenlicht. Die leidenschaftliche Sängerin wurde nicht nur nach Dieter Bohlens Ex Estefania benannt, sondern war auch schon bei der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» dabei, in der der Poptitan Chef-Juror ist. Während ihre Geschwister sich auf die Familienplanung fokussieren, arbeitet die 20-Jährige an ihrer Musikkarriere.