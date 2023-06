Silvio Berlusconi: Das sagen Sportler und Wegbegleiter zum Tod

1 / 20 Im Alter von 86 Jahren ist Silvio Berlusconi einer Krebserkrankung erlegen. Zuvor war er am 5. April 2023 auf die Intensivstation eines Mailänder Spitals eingeliefert worden. REUTERS Berlusconi prägte die politische Szene Italiens während zwei Jahrzehnten. Währenddessen war er viermal Italiens Ministerpräsident, Besitzer der Holding Fininvest und des AC Milan. Sein Vermögen wird auf 6 Milliarden Euro geschätzt. AFP Berlusconi schloss 1961 sein Jura-Studium in Mailand ab. Während der Studentenzeit jobbt er als Staubsaugervertreter und als Sänger in Nachtclubs und auf Kreuzfahrtschiffen. Seine unternehmerische Karriere begann er als Bauunternehmer. In den 70er Jahren gründete er einen lokalen Fernsehsender, aus dem das Medienunternehmen Mediaset entstand. Alle unternehmerischen Tätigkeiten fasste er in der Fininvest Holding zusammen. Wikipedia

Silvio Berlusconi – darum gehts Silvio Berlusconi, der ehemalige Besitzer der AC Milan, ist mit 86 Jahren gestorben.

Viele Trainer, die unter ihm dienten, verabschiedeten sich vom Mailänder.

Die meisten bedankten sich bei Berlusconi.

Der an Leukämie erkrankte frühere italienische Premierminister Silvio Berlusconi ist am Montag mit 86 gestorben. Der aus Mailand stammende Berlusconi war von 1986 bis 2004 und von 2006 bis 2008 Präsident der AC Milan und von 1986 bis 2017 deren Besitzer. Der Mailänder Club errang unter seiner Gilde folgende Titel: 5 Erfolge in der Champions League, 8 italienische Meistertitel, 1 Pokalsieg. 2018 kaufte er sich die AC Monza.

Nach Berlusconis Tod meldeten sich auch diverse Weggefährten des Milliardären zu Wort. Wir haben die wichtigsten Reaktionen zusammengetragen.

AC Milan

«Der AC Milan ist zutiefst betrübt über den Tod des unvergesslichen Silvio Berlusconi und möchte sich an die Familie, Mitarbeiter und geschätzte Freunde wenden, um unser Mitgefühl auszudrücken», teilt der Verein mit. Franco Baresi, Milans Ehren-Vizepräsident sagt: «Ich fühle mich nun mehr alleine. Für mich war er wie ein Vater, ein einzigartiger und liebevoller Präsident für alle. Er hat meine Träume wahr werden lassen.» Milan-Fans versammeln sich vor dem Krankenhaus, in dem Berlusconi starb.

Gianluigi Buffon, Goalie-Legende

«Heute verabschieden wir uns von Silvio Berlusconi, einem visionären, leidenschaftlichen und romantischen Fussballpräsidenten. Er hat Mailand in eine Weltmacht verwandelt und die Herzen von Millionen von Fans erobert. Sein Vermächtnis in der Welt des Fussballs wird für immer bestehen bleiben.»

Fabio Capello, Ex-Milan-Trainer

«Silvio Berlusconi war ein Genie. Er hatte eine Vision, der er um Jahre voraus war. In vielen Bereichen hat er Unglaubliches geleistet, etwa im Fussball und in der Geschäftswelt, in anderen Bereichen verfolgte man ihn. Ihm verdanke ich meine gesamte Karriere als Trainer.»

1 / 1 Silvio Berlusconi durfte einige Titel mit der AC Milan feiern. Imago-Images

Roberto Mancini, italienischer Nationaltrainer

«Sein Tod ist ein grosses Bedauern, ich denke, es trifft alle, denn er war ein aussergewöhnlicher Mann für Sport und Politik.»

Carlo Ancelotti, ehemaliger Milan-Trainer

«Die heutige Traurigkeit löscht nicht die glücklichen Momente aus, die wir gemeinsam verbracht haben. Es bleibt eine unendliche Dankbarkeit gegenüber dem Präsidenten, vor allem aber gegenüber einem ironischen, loyalen, intelligenten, aufrichtigen Mann, der für mein erstes Abenteuer als Fussballer von entscheidender Bedeutung war»

Arrigo Sacchi, Trainer-Legende

«Es tut mir sehr leid. Er war ein grossartiger, grosszügiger Charakter, der versuchte, Italien und den Sport zu verbessern, aber er wurde nicht immer verstanden», so Sacchi, der mit der AC Milan unter Berlusconi zweimal die Champions League gewann.

Massimiliano Allegri, Ex-Milan-Coach

«Ich hatte das Glück, ihn getroffen zu haben. Was mir an Berlusconi gefallen hat, war die Art, wie er dem Leben begegnete, mit so viel Energie und Positivität, dass ich dachte, er würde niemals gehen. Er wusste, wie man liebevoll und präsent ist, besonders in schwierigen Momenten.» Allegri war Milan-Trainer von 2010 bis 2014.

Adriano Galliani, Monza-Geschäftsführer

Der ehemaliger Geschäftsführer der AC Milan und aktueller Geschäftsführer der AC Monza meint: «Eine Lücke, die niemals gefüllt werden kann, für immer bei uns. Vielen Dank für alles, Präsident.»