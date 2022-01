Klinik San Raffaele : Silvio Berlusconi musste zur Untersuchung in Mailänder Spital

Der 85-Jährige sei in den vergangenen Tagen mehrfach für Routineuntersuchungen in der Klinik San Raffaele gewesen, sagte ein Sprecher Silvio Berlusconis.

Nun ist er erneut in der Mailänder Klinik.

Berlusconi war 2020 an Covid-19 erkrankt und verbrachte zehn Tage im Spital San Raffaele.

Berlusconi hatte am Samstag seine Kandidatur für die Wahl zum Staatspräsidenten zurückgezogen.

Italienische Medien berichteten, das Spital habe ihn stationär aufgenommen. Der Sprecher wies das allerdings zurück.