Silvio Berlusconi: Fall «Ruby» und sein Bunga-Bunga-Leben

«Normale Dinnerpartys»

Berlusconi war dieser Tage gut mit dem libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi befreundet. Von ihm hatte er einst ein wertvolles Kostüm erhalten, das er seinerseits nun der Tänzerin schenkte. Honoriert wurden ihre Auftritte mit 2000 bis 3000 Euro, die sie bei jedem Besuch in bar in einem Umschlag überreicht erhielt. Die Marokkanerin gab an, dass 20 Frauen für Berlusconi gestrippt hätten und zwar in allen möglichen Aufmachungen: mal als sexy Krankenschwester, mal als Staatsanwältin Ilda Boccassini verkleidet. Sie hätten sich um eine Tanzstange bewegt und sich auf verführerische Weise dem sitzenden Staatsmann genähert. Körperliche Kontakte habe sie allerdings nie beobachtet, wie sie 2013 vor Gericht erklärte.