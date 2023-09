Similasan: FDA verbietet Import von Aargauer Augentropfen

Wegen Verstössen gegen die GMP-Norm wurde in der Folge in den USA der Import von Augentropfen gestoppt.

Die US-Arzneimittelbehörde hat den Import von Augentropfen des Aargauer Herstellers Similasan gestoppt, wie die Zeitungen von CH Media am Samstag berichten. Die Kontrollbehörde FDA hat am 11. September einen sogenannten «Warning Letter» an das Unternehmen verschickt und auch im Internet publiziert. Dabei bezieht sich die FDA auf eine Inspektion, die sie im Frühling in der Produktion von Similasan in Jonen durchgeführt hatte.