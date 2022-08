European Championships: Simon Ehammer gewinnt die EM-Silbermedaille

Simon Ehammer schlägt an den European Championships in München zu.

Simon Ehammer startete perfekt in den Zehnkampf. 476 Punkte Vorsprung brachte der Schweizer Leichtathlet mit in die zweite Wettkampfhälfte. Der Start in den zweiten Tag lief jedoch nicht besonders gut. Der 22-Jährige verpasste seine persönliche Bestweite über 110 Meter Hürden klar. Beim Diskuswerfen wurde es nicht besser – im Gegenteil. Ehammer patzte in seine Sorgendisziplin.