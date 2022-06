Erst der zweite Schweizer : Simon Ehammer landet in Marokko auf Diamond-League-Podest

Der Ostschweizer Leichtathlet Simon Ehammer wird beim Diamond-League-Meeting in Rabat nur vom griechischen Olympiasieger Militadis Tentoglou geschlagen.

In der Weitsprung-Elite angekommen: Simon Ehammer.

Vor einer Woche flog Simon Ehammer im Weitsprung auf 8,45 Meter. Am Sonntag in knackte er die 8-m-Marke erneut: Beim Diamond-League-Meeting in der marokkanischen Metropole sprang der 22-jährige Appenzeller auf 8,13 Meter.