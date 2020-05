Live-Workout auf 20 Minuten

Simon zeigt dir, wie du fit wirst

Athleticflow verbindet das Beste von Yoga und HIIT-Training. Bist du auch heute wieder bei unserer Live-Session mit Simon dabei?

Athleticflow-Coach Simon

Simon Kersten ist ehemaliger Tennisprofi und sportverrückt, seit er denken kann. Er ist als Fitness-Coach in der ganzen Schweiz und im Ausland unterwegs und hat zusammen mit seiner Frau Nora sein eigenes Training Athleticflow gegründet.

Athleticflow

Simon zeigt dir in seinem Training das Beste aus zwei Welten: HIIT und Yoga, also athletisches Training mit Yoga-Flows. Neben Cardio und Kraft verbesserst du vor allem deine Flexibilität, Balance und deinen Fokus.

Die letzten Live-Sessions auf 20 Minuten

Nach dieser Woche stellt 20 Minuten das Live-Programm (Yoga und Athleticflow) für den Moment ein. Wenn du trotzdem weitertrainieren möchtest, hinterlässt du uns am besten eine Nachricht in der Kommentarspalte oder schreibst unsere Coaches direkt an.