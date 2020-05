Aktualisiert 15.05.2020 19:10

Grenzöffnung für Paare

Simone Brozio (27) kann endlich wieder ihren Freund treffen

Ab Freitag um Mitternacht dürfen Schweizer wieder ihre Partner in Deutschland oder Österreich treffen. Die Freude bei den Betroffenen ist riesig.

von Lena Stadler

1 / 8 Simone Brozio (27) aus Zürich und ihr deutscher Freund konnten sich wegen der geschlossenen Grenzen zwei Monate nicht besuchen. Privat Brozio ist extrem erleichtert über die Grenzöffnung für Paare : «Es war eine schreckliche Zeit. Es ist nicht d asselbe, wenn man einander nur über Video sieht.» Privat Auch Jessica U. (27) freut sich auf die Zweisamkeit mit ihrem deutschen Freund : «Während der letzten Wochen haben wir genug Gedanken ausgetauscht, jetzt will ich einfach ein bisschen kuscheln.» KEYSTONE

Darum gehts Ab Freitag um Mitternacht sind die Grenzübergänge zu Deutschland und Österreich wieder offen.

Wer die Grenze passieren will, muss eine Selbstdeklaration ausfüllen.

Zwei junge Frauen – beide in einer Beziehung mit einem Deutschen – erzählen, wie schwierig die letzten zwei Monate waren und wie sehr sie sich über die Grenzöffnung freuen.

Sie mussten zwei Monate lang ohne einander ausharren, nun können Grenzpaare aufatmen: Ab Freitag um Mitternacht ist es Schweizern wieder erlaubt, ihre Partner in Deutschland und Österreich zu besuchen – und umgekehrt. Mario Gattiker, Staatssekretär für Migration, sagte an der Pressekonferenz am Freitag: «Wir haben Tausende Anfragen von binationalen Paaren erhalten. Nun können sie sich endlich wieder treffen. » Wer die Grenze passieren will, um seinen Partner zu sehen, muss eine Selbstdeklaration ausfüllen. Gattiker: «Dort müssen Personalien und der Reisezweck erläutert werden. Die Daten werden aber nicht gespeichert. Die Deklaration muss nur an der Grenze vorgewiesen werden. Natürlich werden Personen geahndet, die falsche Angaben machen.»

Grenzzaun in Kreuzlingen An einer Telefonkonferenz heute Nachmittag haben Vertreter der deutschen und der schweizerischen Behörden entschieden, den Grenzzaun in Kreuzlingen abzubauen. Mit dem Rückbau wird heute um 19 Uhr begonnen, hiess es in einer Mitteilung des Kantons Thurgau.

Überglücklich ist Simone Brozio aus Zürich. Sie kann nun endlich wieder ihren deutschen Freund besuchen. Die Erleichterung ist riesig: «Es war eine schreckliche Zeit. Es ist nicht dasselbe, wenn man einander nur über Video sieht.» Der Bundesentscheid kommt für die 27-Jährige aber zu einem unpassenden Zeitpunkt: «Mein Freund muss seit gestern wieder arbeiten, das ist schade. In den zwei Monaten davor konnte er nicht arbeiten, aber die Grenzen waren zu.» Als die Grenze zu Deutschland geschlossen wurde, war Brozio noch in Deutschland bei ihrem Freund, wie sie sagt: «Ich wäre auch noch länger geblieben. Aber ich habe einen Job in der Pflege und musste deshalb zurück nach Zürich.»

Um Punkt Mitternacht an der Grenze

Brozio hat die Entwicklungen der Corona-Massnahmen genau verfolgt: «Ich habe jeden Tag die Nachrichten verfolgt. Sogar der Europa -P ark ging auf, aber ich konnte meinen Freund immer noch nicht sehen.» Sie fand das nun gelockerte Grenzregime unfair: «Mein Freund und ich sind seit drei Jahren zusammen. Aber nur weil wir nicht verheiratet sind, mussten wir so lange warten.» Jetzt überwiegt bei Brozio aber die Freude, dass sie ihren Freund am Wochenende endlich wieder in die Arme nehmen kann.

Auch Jessica U. (27) freut sich auf die Zweisamkeit mit ihrem deutschen Freund. Die letzten Monate seien für das Paar sehr hart gewesen, wie U. sagt: «Ich hatte sogar Schlafstörungen, weil mein Freund so lange nicht bei mir war. Wir haben ein Härtefallgesuch gestellt, das wurde aber abgelehnt.» In dieser «furchtbaren Zeit» hätten sie viel miteinander geschrieben, telefoniert, zusammen gezockt und gemeinsame virtuelle Filmabende gemacht.