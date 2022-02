Medienkonferenz ab 8.30 Uhr – So will der Bundesrat die Stromlücke schliessen

Auf die Frage eines Journalisten, wie schnell die Landesregierung denn in Zukunft grosse Anlagen gebaut sehen will, weicht die Bundesrätin noch aus. Wichtig sei ihr vor allem, dass die Einspracheregelungen vereinfacht werden. Mit der Designation von 15 wichtigen Anlagen im ganzen Land wolle man ausserdem ein Zeichen an die Gerichte senden, wo die Prioritäten lägen.