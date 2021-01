Bis dahin könne die Schweiz in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Industrie die Treibhausgasemissionen um 90 Prozent vermindern. Der Gebäudesektor und Verkehr könne bis 2050 ganz emissionsfrei werden. «In der Luftfahrt bieten nachhaltige erneuerbare Treibstoffe und neue Antriebstechnologien Potenzial zur Emissionsverminderung», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Im Bereich Landwirtschaft und Ernährung sei eine Reduktion von mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 möglich.

Die langfristige Klimastrategie knüpft an das revidierte CO2-Gesetz an, das in der Herbstsession 2020 gutgeheissen wurde. Das Gesetz soll 2022 in Kraft treten. Weil dagegen das Referendum ergriffen wurde, muss das Stimmvolk noch darüber befinden.