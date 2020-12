Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga gehört zu den 100 einflussreichsten Frauen weltweit. In der jährlich vom US-amerikanischen Magazin « Forbes» zusammengestellten Liste schafft sie es auf Rang 56. Sie lässt damit Promis wie Rihanna (Rang 69), Beyoncé (Rang 72) oder Taylor Swift (Rang 82) hinter sich. Sommaruga ist in der diesjährigen «Forbes»-Liste die einzige Schweizerin.

Sommaruga muss sich diversen Frauen aus Politik und Wirtschaft geschlagen geben. Die Liste führen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde und die frischgewählte US-Vizepräsidentin Kamala Harris an.

Vier Kriterien sind ausschlaggebend, um Einlass in der Forbes-Liste zu finden: Einfluss, Medienpräsenz, Vermögen und Macht. Besonders stark gewichtete «Forbes» dieses Jahr die «Soft Power». Das heisst: Wie gut gingen die Politikerinnen mit der Bekämpfung des Coronavirus um? Wie gut war die Kommunikation?

Simonetta Sommaruga ist in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Liste. Sie war in diesem Jahr Bundespräsidentin und wurde in der Coronakrise auch international wahrgenommen.