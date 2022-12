Wädenswil ZH: Eltern klagen vor Gericht gegen 1,3 Kilometer langen Schulweg

Sie wollen, dass ihr Kind in eine Schule, die 850 Meter vom Wohnort entfernt ist, geht. (Symbolbild)

Das Mädchen habe nicht genug Zeit zum Mittagessen und müsse deshalb in einem Hort verpflegt werden.

Die Schweizer Verfassung garantiert einen «Anspruch auf einen zumutbaren Schulweg ». Was das aber bedeutet, darüber sind sich das Verwaltungsgericht und Eltern aus Wädenswil ZH uneinig. Die Eltern haben auf mehreren Instanzen gegen den 1,3 Kilometer weiten Schulweg ihrer sechsjährigen Tochter geklagt.

Wegen der Höhendifferenz von 49 Metern entspreche der Weg eigentlich 1,79 Leistungskilometern. Damit bleibe ihrer Tochter zu wenig Zeit zum Mittagessen, weil sie sich noch umziehen müsse – für das brauche sie vier Mal je fünf Minuten. Sie werde durch den Schulweg zur Verpflegung in einem Hort gezwungen, so die Argumentation der Eltern laut der NZZ .

Der Schulweg sei jedoch nicht das einzige Problem. In ihrer Klasse befänden sich «fast ausschliesslich» Kinder mit Migrationshintergrund. Die Eltern wollen, dass ihre Tochter «in eine ausgewogen gebildete erste Klasse» in einem anderen Schulhaus eingeteilt werde. Es gebe in Wädenswil noch ein Schulhaus, das nur 850 Meter vom Wohnort der Familie entfernt sei.