Rückkehrer aus Ländern wie Albanien oder Spanien werden zehn Tage in Quarantäne geschickt. Für Finanzminister Ueli Maurer (SVP) ist die Dauer der Quarantänepflicht jedoch nicht mehr in Stein gemeisselt. «Ich gehe davon aus, dass wir diese Frist noch verkürzen können», sagte er am Dienstag in einem Interview der SRF-«Tagesschau». Auch in Deutschland steht eine verkürzte Quarantäne zur Debatte. Virologe Christian Drosten plädierte kürzlich dafür, dass sich Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Infektion künftig nur noch 5 anstatt 14 Tage abschotten sollen.