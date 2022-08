Umweltkatastrophe in der Oder : Sind 136 Tonnen Fisch wegen dieser giftigen Alge verendet?

In der Oder wurde eine giftige Algenart entdeckt, die in dem Fluss eigentlich nicht massenhaft vorkommen dürfte. Die Regierung in Brandenburg geht aber nach wie vor davon aus, dass das grosse Fischsterben nicht nur natürliche Ursachen hat.

Das ist Prymnesium parvum: Diese giftige Algenart wurde in der Oder nachgewiesen. Ob sie die Ursache des Fischsterbens im Fluss ist, ist nicht ungewiss. Normalerweise würde sich diese Algen in einem Fluss wie der Oder nicht massenhaft vermehren können.

Darum gehts Die Ursache für die Umweltkatastrophe ist noch immer ungeklärt.

Die polnische Regierung teilte mit, dass in untersuchten Wasserproben keine toxischen Substanzen entdeckt worden seien.

Nur eine giftige Algenart konnte nachgewiesen werden – die in der Oder nicht vorkommen dürfte.

Die Suche nach der Ursache des Fischsterbens in der Oder geht weiter – erstmals konnten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine giftige Algenart identifizieren, die sich in dem Fluss rasant entwickelt hat. Wie Christian Wolter, Gewässerökologe am Berliner Leibniz-Institut, der Deutschen Presse-Agentur erklärte, habe man im Flusswasser die Mikroalge mit dem Namen Prymnesium parvum nachgewiesen.

«Die Art ist bekannt dafür, dass es gelegentlich zu Fischsterben kommt», sagte Wolter – ob das Gift der Alge aber auch in diesem Fall für das massenhafte Sterben der Fische verantwortlich ist, bleibt unklar. Er sprach von einer massiven Algenblüte mit 200 Mikrogramm pro Liter und mehr als 100’000 Zellen pro Milliliter in der Oder. Für den Menschen sei das Toxin der Alge jedoch ungefährlich.

Wie die «Tagesschau» schreibt, lebt Prymnesium parvum eigentlich im Brackwasser von Flussmündungen, wo sich Süss- und Salzwasser vermischen. Unter normalen Bedingungen würde sich diese Algen in einem Fluss wie der Oder nicht massenhaft vermehren können. Doch, aufgrund der aktuellen hohen Konzentration von Schadstoffen und Salz als Konsequenz der gesunkenen Wasserstände und der heissen Temperaturen, fühle sich Prymnesium parvum wohl. Für Wolter besteht ein klarer Zusammenhang zwischen einer Salzeinleitung in die Oder und der Algenentwicklung. An einen Unfall glaubt er nicht.

Deutsche Behörden glauben nicht an Unfall

Im Rahmen ihrer Ermittlungen zu möglichen Ursachen für das Fischsterben vernahm die polnische Staatsanwaltschaft bislang 228 Zeugen. Die Ermittler hätten zudem zwölf Ortsbesichtigungen an unterschiedlichen Flussabschnitten vorgenommen, sagte Vize-Generalstaatsanwalt Krzysztof Sierak. «Aus den bisherigen Aktivitäten geht nicht hervor, was die Ursache für das massive Fischsterben war.»

Die Brandenburger Landesregierung geht nach wie vor davon aus, dass das Fischsterben nicht nur natürliche Ursachen hat. «Das können wir getrost ausschliessen, sonst würden sich die hohen pH-Werte und der erhöhte Sauerstoffgehalt und vieles andere mehr nicht erklären», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Jetzt leidet auch der Tourismus

Nach Schätzungen des deutschen Bundesumweltministeriums sind in der deutschen Oder bereits rund 36 Tonnen verendete Fische gefunden worden, allein in Polen hatte die Feuerwehr nach eigenen Angaben bis Dienstag fast 100 Tonnen tote Fische – vor allem Zander, Hechte und Weissfisch - aus dem Grenzfluss und einem kleineren Fluss geborgen. Und während freiwillige Helfer mit Gummistiefeln, Anzügen, Handschuhen und Schutzbrillen Fisch für Fisch aus der Oder ziehen, fürchten die betroffenen Regionen gravierende Folgen für den lokalen Tourismus.

Es gebe viel weniger Tagesausflüge und auch Menschen, die Reisen auf dem Oder-Neisse-Radweg noch nicht fest geplant hätten, nähmen gegenwärtig davon Abstand, sagte die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree, Ellen Russig.

Bei der Tourist-Information Oderbruch und Lebuser Land stehen seit Bekanntwerden der Umweltkatastrophe die Telefone nicht mehr still, wie die Leiterin Angelika Fuchs am Mittwoch berichtete. Zahlreiche Menschen, die Ausflüge geplant haben, erkundigten sich nach der Lage und ob es an der Oder gefährlich sei. Es gebe aber auch eine grosse Solidarität. «Ganz, ganz viele Menschen machen sich Gedanken und fragen, wie sie helfen können.»

