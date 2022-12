Zürich: Sind 38 Millionen nicht genug? Heftige Vorwürfe an Schauspielhaus-Leiter

«Es erreichen uns unbestätigte Hinweise aus der Bevölkerung, dass die Leitung des Schauspielhauses eine Verlängerung ihres Vertragsverhältnisses von einer substanziellen Subventionserhöhung abhängig macht», das schreibt FDP-Gemeinderätin Yasmine Bourgeois in einer dringenden schriftlichen Anfrage, die sie am Mittwoch eingereicht hat. 34 weitere bürgerliche Gemeinderäte haben den Fragenkatalog an den Stadtrat ebenfalls unterschrieben.

Genug Subventionen

Einen handfesten Beleg, dass die Schauspielhaus-Intendanten für ihre Vertragsverlängerung Bedingungen stellten, gebe es zwar nicht, sagt Bourgeois. «Es deutet allerdings alles darauf hin, dass so ein Deal angetönt wurde.» Das hätten ihr Kontakte aus der Szene so berichtet. «Wenn das zutrifft, ist das natürlich stossend – das Zürcher Schauspielhaus erhält schliesslich genug Subventionen.»

«Wir kommentieren keine Gerüchte»

Das Schauspielhaus widerspricht deutlich: «Es stimmt nicht, dass die Schauspielhaus-Leitung eine Vertragsverlängerung von einer Subventionserhöhung abhängig macht», sagt Sprecherin Seta Thakur. Weitere Fragen zu den Verhandlungen über Subventionen will das Haus aber nicht beantworten: «Das Schauspielhaus steht in gutem Einvernehmen mit der Stadt, und wir kommentieren keine Gerüchte.»

Das Schauspielhaus erhalte derzeit 38,35 Millionen Franken jährlich. «Betriebliche Verantwortung wahrzunehmen, bedeutet gleichzeitig immer, sich die Frage zu stellen, was es an längerfristigen Investitionen braucht, um die nachhaltige Betriebsführung des Theaters sicherzustellen – und zwar sowohl in wirtschaftlicher, ökologischer wie auch in gesellschaftlicher Hinsicht», sagt Thakur. Dies, um auch in Zukunft zu den führenden Theatern Europas zu gehören und künstlerische Exzellenz gewährleisten zu können. Aufgabe der Politik sei es aber, Fragen zu stellen. Thakur: «Selbstverständlich respektieren wir die politischen Prozesse, das ist Teil der Demokratie.»