Weniger Zivis: Schulen, Altersheime und Kitas bangen wegen Personalmangel

1 / 8 In Schulen und Kitas herrscht heute schon teils eklatanter Personalmangel. 20min/Michael Scherrer Dieser droht sich nun noch zu verschärfen. 20min/Michael Scherrer Grund dafür ist, dass künftig Zehntausende Arbeitsstunden im Zivildienst wegfallen werden. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Jedes Jahr werden künftig wegen eines Gerichtsurteils Zehntausende Einsatzstunden von Zivis weniger geleistet.

Die Zivis helfen dort aus, wo es sie braucht – in Branchen, in denen Personalmangel herrscht.

Schulen, Kitas und Pflegeheime, aber auch Museen und Spitäler zittern nun um die Zivis.

Aufgrund eines Gerichtsurteils fallen jährlich Zehntausende Einsatzstunden von Zivildienstleistenden weg (siehe unten). Sie helfen in den Branchen aus, wo jetzt schon Personalmangel herrscht. Gerade in Pflegeheimen, Kitas und Schulen könnte das zum Problem werden.

«Zivildienstleistende übernehmen in den Schulen wichtige Assistenzrollen und können so Lehrpersonen in einem anspruchsvollen Setting zwar nicht ersetzen, jedoch markant entlasten», sagt Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Eingesetzt würden «Zivis» vorwiegend für Assistenzaufgaben im Unterricht, bei der Mithilfe in Sportlagern, der Pausenaufsicht, Aufgabenhilfe sowie am Mittagstisch oder im Hausdienst.

«Zivis helfen, den Personalmangel zu entschärfen»

«Viele Schulen vor Ort sind auch in ruhigeren Zeiten auf Zivildienstleistende angewiesen, um das anspruchsvolle Arbeitsgeschäft mit genügend Unterstützung meistern zu können», sagt Rösler. Mittlerweile sei hinlänglich bekannt, dass auch in den Schulen eklatanter Personalmangel herrsche. «Gerade vor diesem anspruchsvollen Hintergrund ist es eine Tatsache, dass der Einsatz von ‹Zivis › dazu beiträgt, dass die negativen Folgen des Personalmangels auch in den Bildungsstätten niederschwellig entschärft werden können. Ohne sie würden sich die Schulen vor Ort in einer noch kritischeren und angespannteren Lage befinden.»

Auch in Alters- und Pflegeheimen kommen Zivis zum Einsatz. «Sie sind in der Betreuung und Pflege von älteren Menschen insbesondere im stationären Umfeld eine wichtige Ressource geworden.» Wird diese nun beschränkt könnte sich die Situation in der Betreuung und Alterspflege in Einzelfällen weiter anspannen. «Wir von Pro Senectute Schweiz bedauerten diese Entwicklung.»

Ähnlich tönt es beim Spitalverband H+. Die Auswirkungen des Gerichtsurteils könne man zwar nicht abschätzen, aber: «Die Zivildienstleistende haben sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil des Spitalpersonal in Logistik, Küche, Pflege und Betreuung entwickelt. Sie entlasten mit ihrer Arbeit das gelernte und diplomierte Fachpersonal.»

So viele Stunden fallen weg

«Wichtig für die Erhaltung des Fachkräfte-Potenzials»

Schwierig könnte es auch in Kitas werden, wenn zu viele Zivis wegfallen: «Bis zu zehn Prozent der jungen Männer, welche die Kitas als Einsatzbetrieb gewählt haben, werden ermutigt, sich für einen entsprechenden Beruf zu entscheiden. Zivis sind also nicht nur Lückenfüller, sondern wichtig für die Erhaltung des Fachkräfte-Potenzials», sagt Maximiliano Wepfer, Verantwortlicher für politische Kommunikation beim Verband Kinderbetreuung Schweiz.

Insbesondere für kleinere Kitas mit gemeinnütziger Trägerschaft seien Zivis oftmals eine wichtige Stütze. «Sie helfen mit, Personalengpässe zu überbrücken und packen bei allen über die Betreuung hinausgehenden Tätigkeiten tatkräftig mit an», sagt Wepfer. «Kitas sind auf Zivis angewiesen, weil sie mit einem auf allen Stufen höchst akuten Personal- und Fachkräftemangel kämpfen.»

Auch in Museen sind Zivis wichtig

Diverse Rückmeldungen aus der Branche zeigten auf: «Sowohl Stellen für qualifiziertes Personal als auch Lehrstellen können trotz intensiven Rekrutierungsversuchen nicht besetzt werden.» Angesichts dieses unbestrittenen Bedarfs trage der Einsatz von Zivis dazu bei, die negativen Folgen des Personalmangels in der Branche abzumildern. «Ohne sie würden sich die Organisationen in einer noch kritischeren und angespannteren Lage befinden», sagt Wepfer.

Doch auch an Orten, wo man den Einsatz von Zivis weniger vermuten würde, sind diese wichtig. So etwa in Museen: «Den Zivildiensteinsätzen in den Schweizer Museen kommt eine grosse Bedeutung zu und Zivis leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung des kulturellen Erbes in den Museen», sagt Katharina Korsunsky, Generalsekretärin beim Verband Museen Schweiz.

So funktioniert die neue Regelung