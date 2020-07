Auto-Ratgeber

Sind Auspuffklappen erlaubt?

Raphael fährt einen Maserati, bei dem sich im Sport-Modus die Auspuffklappen öffnen. Ist das heute noch erlaubt?

Auspuffklappen sind Klappen, die sich im Auspuffsystem öffnen lassen und dadurch den Motorenlärm weniger stark gedämpft freigeben. Mit der Folge, dass das Fahrzeug höhere Lärmemissionen verursacht. Je nach Perspektive ist das «Sound» oder Lärmbelästigung. Seit 2016 gilt in der Schweiz die Verordnung 540/2014 der EU, die einheitliche Grenzwerte für die Geräuschemission von Motorfahrzeugen vorsieht. Diese sind abhängig vom Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht. So wurde beispielsweise für leistungsstarke Sportwagen (> 200 kW/1'000 kg) ein Höchstwert von 75 Dezibel (dB) festgelegt. Dieser Wert soll bis 2026 schrittweise auf höchstens 72 dB gesenkt werden.

Bei der Masseinheit Dezibel ist zu erwähnen, dass die Dezibelskala nicht linear, sondern logarithmisch ist. Eine Lautstärkezunahme um 10 dB entspricht einer Verdopplung der effektiven Lautstärke. 80 dB ist also doppelt so laut wie 70 dB.

Die Grenzwerte aus der Verordnung sind jedoch nur für Fahrzeugtypen massgebend, die ab dem 1. Juli 2016 typengeprüft wurden. Das bedeutet konkret, dass derzeit noch immer Neuwagen mit Lärmemissionen über dem Grenzwert ausgeliefert werden können, sofern sie vor dem 1. Juli 2016 homologiert worden sind. Gemäss Punkt 5.1.3.2 von Anhang IX der Verordnung 540/2014 müssen Auspuffsysteme mit mehreren manuell anpassbaren Betriebsarten in allen Betriebsarten alle Anforderungen erfüllen. Das bedeutet, dass bei Klappensystemen die Grenzwerte auch bei offener Klappe eingehalten werden müssten. Somit sind die meisten Auspuffklappen faktisch verboten, da es kaum möglich ist, bei offener Klappe einen solchen Grenzwert einzuhalten. Dies gilt aber nur für neue Fahrzeugtypen. Unter dem bisherigen Recht eingeführte und in Verkehr gesetzte Fahrzeuge bleiben vom neuen Recht vorerst unberührt.

Sind die Auspuffklappen bereits zugelassen, hat dies jedoch nicht direkt zur Folge, dass sie auch rechtmässig im Strassenverkehr eingesetzt werden dürfen. Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) hat der Fahrzeugführer jede vermeidbare Belästigung von Strassenbenützern und Anwohnern unter anderem durch Lärm zu unterlassen. Art. 33 der Verkehrsregelnverordnung (VRV) besagt, dass ein Fahrzeugführer insbesondere in Wohn- und Erholungsgebieten sowie nachts keinen vermeidbaren Lärm erzeugen darf. Dazu zählen beispielsweise hohe Motordrehzahlen im Leerlauf oder beim Fahren in niedrigen Gängen, zu schnelles Beschleunigen oder fortgesetztes unnötiges Herumfahren in Ortschaften. Als Strafe kommt eine Busse bis zu Franken 10'000 in Betracht (Art. 90 Abs. 1 SVG i.V.m. Art. 33 VRV i. V. m. Art. 106 Abs. 1 StGB).