Hilfe bei Pickel: Sind Blasenpflaster der ultimative Hack?

So funktioniert der Hack

Aber von vorne: Laut Tiktok werden reguläre Blasenpflaster entweder auf die zu behandelnden Pickel zugeschnitten oder direkt grossflächig auf das Gesicht geklebt. Über Nacht sollen die Pflaster, wie bei einer Blase an der Ferse, Flüssigkeit aufsaugen und in Gel umwandeln.

Eine gute Idee gegen Pickel?

Eine Ausnahme nennt Dr. med. Meli: «Einige, meist junge Patienten und Patientinnen, haben eine sehr geringe Ausprägung von Akne, an der sie aber sehr viel herummanipulieren.» Ein Pflaster schützt davor, durch die Finger noch mehr Bakterien ins Spiel zu bringen. Auch bei einem kleinen Mitesser sind die Risiken gering – allerdings löst sich der Störenfried durch die Behandlung mit dem Pflaster auch nicht in Luft auf.

Zu aggressiv und zu gross

Hinzu kommt, auch wenn die Blasenpflaster ähnlich funktionieren wie kleine Pickel-Patches, dass sie nicht das Gleiche sind: Anders als im Gesicht muss ein Blasenpflaster am Fuss viele Stunden unter ständiger Reibung von Schuhen an Ort und Stelle bleiben. Der Kleber ist dementsprechend viel stärker und zu aggressiv für das Gesicht. Und: Ein zu grosses Patch richtet doppelten Schaden an. Es kann nicht zwischen Pickeln und normaler Haut unterscheiden und entzieht überall so viel Feuchtigkeit wie irgendwie möglich. Während sich die entzündeten Stellen verschlimmern, trocknet die gesunde Haut aus. Bei entzündlicher Akne lohnt sich daher immer der Gang in die Dermatologie-Praxis, bei normalen Pickeln vor allem Geduld – und keine Finger im Gesicht.