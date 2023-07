Susanne Gedamke spricht über Brustimplantate und ihre Gefahren

1 / 4 Soziale Medien haben laut Susanne Gedamke einen grossen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung. Schweizer Patientenorganisation SPO «Jede Operation ist ein Risiko und für den Körper ein schwerer Eingriff, den man sich sehr gut überlegen sollte», so Gedamke. (Symbolbild) Pixabay Die Datenlage zu Zwischenfällen und Komplikationen bei Brustvergrösserungen ist dünn. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» zitiert eine Untersuchung der University of British Columbia in Vancouver (Kanada), laut der bei Schönheitsoperationen in rund 5,8 Prozent der Fälle mindestens eine Komplikation auftrat. 94,2 Prozent der untersuchten Operationen verliefen demnach komplikationsfrei. 20min/Vanessa Lam

Darum gehts Ein Plakat, das in Luzern für Brustvergrösserungen wirbt, wird ständig verunstaltet. Die Kritik: Es transportiere ein falsches Schönheitsbild.

Laut Susanne Gedamke ist es eine sehr grosse Belastung, wenn man mit seinem Körper unzufrieden ist.

Sie rät aber davon ab, Brustvergrösserungen durchführen zu lassen.

Aktivistinnen und Aktivisten zerstören und bemalen seit Jahren immer wieder Brust-OP-Plakate der Lucerne Clinic, vor allem an der belebten Bahnhofstrasse. Insbesondere wird das Schönheitsbild kritisiert, das die Werbung transportiere. 20 Minuten sprach mit Susanne Gedamke, Geschäftsführerin der Schweizer Patientenorganisation SPO.

20 Minuten: Wie belastend ist es, mit seinem Körper nicht zufrieden zu sein?

Susanne Gedamke: Ich denke, dass es eine sehr grosse Belastung ist, zumal wir auch eine negative Entwicklung feststellen: Es werden immer mehr ästhetische Eingriffe durchgeführt, weshalb auch immer mehr Schäden dadurch verursacht werden.

Ich könnte mir vorstellen, dass Social Media und die damit verbundenen Vergleichsmöglichkeiten einen sehr grossen Einfluss darauf haben und deswegen einerseits der Leidensdruck von Frauen – aber auch zunehmend Männern – grösser ist und gleichzeitig die Hemmschwelle für operative Eingriffe geringer wird. Letzteres wird bestimmt auch durch Werbung auf Social Media ausgelöst, die OPs sehr verharmlosend darstellen.

Kann eine Brustoperation helfen, wenn man unzufrieden mit seinem Körper ist?

Möglicherweise ist das die Hoffnung vieler Frauen, jedoch wird dabei meist übersehen, dass eine Operation ein relativ schwerer Eingriff in den Körper ist – neben den Risiken gibt es auch keine Garantie dafür, dass das Körpergefühl danach besser ist. Ich würde mir wünschen, dass die Entwicklung wieder in eine andere Richtung geht, nämlich dass wir akzeptieren, dass Körper sehr unterschiedlich sind und in den allermeisten Fällen nicht operativ verändert werden müssen/sollen.

1 / 5 Zerrissen, beklebt, beschrieben: Dieses Plakat der Lucerne Clinic wird immer wieder vandalisiert. 20min/ore «Wir mieten diese Plakatflächen seit der Gründung der Lucerne Clinic vor acht Jahren», sagt Dr. med. Jürg Häcki, Gründer der Lucerne Clinic und Facharzt FMH für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie auf Anfrage von 20 Minuten. 20min/ore Die Gruppe, die die Plakate vandalisiert, ist der Klinik bekannt, wie Häcki weiter sagt. Es gibt deshalb immer wieder Anzeigen. «Vandalismus ist ein Gesetzesbruch», so Häcki. 20min/ore

Was für Gefahren gibt es dabei?

Es gibt so einige Gefahren. Zum einen natürlich die Operation selbst: Jede Operation ist ein Risiko und für den Körper ein schwerer Eingriff, den man sich sehr gut überlegen sollte. Zum anderen bestehen in Bezug auf Brustimplantate weitreichendere Risiken, nämlich fehlerhafte Implantate oder dass der Körper den Fremdkörper abstösst, Infektionen, etc.

Wenn es medizinisch nicht indiziert ist und rein ästhetischer Natur, raten wir in der Regel von Brustoperationen ab. Ich habe Verständnis dafür, dass es insbesondere für jüngere Menschen immer schwieriger wird, Abweichungen des eigenen Körpers von der Norm zu akzeptieren, allerdings gibt es bessere und nachhaltigere Wege als eine Operation.

Was für ein Vorgehen raten Sie Frauen, die mit ihren Brüsten unzufrieden sind?

Wir fragen Frauen, die eine Operation in Erwägung ziehen, zunächst einmal, was eigentlich ihr Ziel ist. Darüber muss man sich im Klaren sein: Was möchte man überhaupt mit einer Operation erreichen? In einem zweiten Schritt raten wir immer dazu, sich eine Zweitmeinung hinzuzuholen.

Das sollte eigentlich standardmässig bei so einem Eingriff immer passieren. Viele Patienten fallen auf Anbieter mit sehr überzeugenden Web-Präsenzen herein – vor einem Eingriff sollte man aber immer eine Zweitmeinung – am besten in einem spezialisierten Zentrum oder von einem renommierten Anbieter – anhören.

Komplikationen bei Schönheitsoperationen Die Datenlage zu Zwischenfällen und Komplikationen bei Brustvergrösserungen ist dünn. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» zitiert eine Untersuchung der University of British Columbia in Vancouver (Kanada), laut der bei Schönheitsoperationen in rund 5,8 Prozent der Fälle mindestens eine Komplikation auftrat. 94,2 Prozent der untersuchten Operationen verliefen demnach komplikationsfrei. Untersucht wurden Daten von rund 110’000 Patientinnen und Patienten in den USA zwischen 2012 und 2016. Die Komplikationen, die am häufigsten auftraten, waren Reoperation (28,6 Prozent), Infektion (26,8), Transfusion (16,1), Wundauflösung (7,3) und Blutvergiftung (4,7).

Hast du Fragen zu deinen Rechten als Patientin oder Patient? Hier findest du Hilfe: Dachverband schweizerischer Patientenstellen Schweizerische Stiftung Patientenorganisation