Butterboards trenden auf Tiktok – sind sie unhygienisch?

Butterboards, also Apéroplättli mit darauf drapierter Butter, fluten aktuell Foodblogs und Social-Media-Kanäle. Sie sind so ästhetisch, dass es sogar eigens für den Trend erstellte Insta-Accounts, wie den Butter Boards Official, gibt. Faszinierend, dass ein einziges Lebensmittel dermassen abgefeiert werden kann.