Chur: «Teil eines Rituals» – Frau (37) macht kuriose Entdeckung auf Spielplatz

Die Churerin mied den Kontakt und verständigte die Polizei. Facebook-Userinnen und -User rätseln, was es mit dem Fund auf sich hat.

Eine 37-Jährige fand drei kuriose Stoffsäcke auf einem Spielplatz in Chur.

Lisa Mary aus Chur war am Mittwochnachmittag mit ihren Kindern wie gewohnt auf dem Spielplatz Fortuna unterwegs, da machte sie eine ungewöhnliche Entdeckung. Es lagen drei schwarze Stoffsäcke auf dem Boden, einer davon war geöffnet. «Ich frage mich, was das sein soll», schreibt sie auf Facebook. Der erste Gedanke der 37-Jährigen war: «Da sind bestimmt Drogen drin.» Vor allem mit Churs Vorgeschichte der offenen Drogenszene zeigte sich die 37-Jährige besorgt.

«Haben nichts auf einem Spielplatz verloren»

Der Gedanke liess sie nicht los, weshalb sie die Stadtpolizei Chur verständigte. Die Polizei bestätigt den Einsatz auf Anfrage. «Es sind keine Betäubungsmittel», so Anton Rettich, Mediensprecher der Stadtpolizei Chur. Beim Fund handle es sich um herkömmliche Stoffsäcke. Diese wurden mit Salz gefüllt, ausserdem wurden vereinzelte Kerzen gefunden. «Wir wissen nicht, was der Ursprung ist», so Rettich. Die Säcke wurden von der Polizei eingesammelt und entsorgt.