Manche Kommentare driften ins Absurde: «Sind das Blechpolizisten für den Langsamverkehr?», fragt jemand. Andere halten die eckigen Kübel für Roboter: «Kann ich mit ihm sprechen?», fragt ein Nutzer etwa. Oder: «Hoffentlich wird das Ding nicht von einschlägigen Kriminellen für einen Geldautomaten gehalten und gesprengt», schreibt ein anderer in Anlehnung an die Serie von Bancomaten-Sprengungen in letzter Zeit.

Die Debatte um Form und Funktionalität der Kolosse hat auch schon den Grossen Rat erreicht. Architekt und Grossrat Stefan Wittlin (SP) fragte den Basler Regierungsrat in einer Interpellation, wer denn über die gestalterischen Belange der Press-Abfallkübeln urteilte. «Das Modell kommt in seiner Gestaltung klobig und plump daher», urteilt er.

Laut Wittlins Interpellation ist zu beachten, dass der öffentliche Raum das Gesicht der Stadt ist. «Gestaltung und Funktionalität müssen dabei stets einhergehen», schreibt er. Und dass das gerade in der Architekturstadt Basel gesagt werden muss, stimmt Lukas Gruntz von «Architektur Basel» nachdenklich. «Derart zahlreich vorkommende Objekte haben einen Einfluss auf den Alltag der Menschen», sagt er. Diese Kübel fügten sich jedoch gar nicht in die Umgebung ein, und das am Rheinbord – dem wichtigsten öffentliche Raum der Stadt. «Man müsste sagen: Zurück an den Absender», so Gruntz.