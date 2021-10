Balenciaga x Crocs Madame – Sind das die hässlichsten Schuhe aller Zeiten?

Crocs polarisieren. Die Clogs aus Gummi finden in der Modeszene zwar je länger es sie gibt, desto mehr ihren Platz an Trendsetter-Füssen u nd auch prominente Menschen wie Justin Bieber befeuern den Trend weiter. Dennoch empfinden sie viele Menschen nach wie vor als das Epitom der Hässlichkeit. Jetzt hat sich Croc s zu m zweiten Mal m it der Luxusmarke Balenciaga zusammengetan und aus den Schuh e n e inen Stiletto gemacht: Die Balenciaga Crocs Madame.