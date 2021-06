Aufruf - Sind deine Ferien wegen des Impftermins in Gefahr?

Wenn man verreisen will, muss man für die Kosten der Tests selber aufkommen. Viele warten deshalb, bis sie ihren Impftermin wahrnehmen konnten, um die Kosten und das Testen selbst zu umgehen.

Schon bald stehen die Sommerferien an und viele wollen verreisen. Für viele Orte ist allerdings ein Covid-Impfausweis oder ein negativer PCR-Test oder Antigen-Schnelltest notwendig.

Mit den weitgehenden Öffnungen, dem schönen Wetter und den kommenden Sommerferien wollen viele Menschen im Sommer in die Ferien gehen. Zudem schreitet die Impfkampagne in der Schweiz weiter voran – mehr als 2,2 Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind bereits doppelt geimpft. Trotzdem warten noch viele auf ihren Impftermin, um danach verreisen zu können. Denn für zahlreiche Personen ist das Reisen mit einem Antigen-Schnelltest oder einem PCR-Test mühsam. Stehen die Ferien im Ausland schon bald an, der Impftermin aber noch nicht, drohen die Ferien ins Wasser zu fallen.