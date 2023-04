«Ruhe da oben!» : Sind deine Nachbarn zu laut? Oder leidest du unter lärmsensiblen Anwohnern? 

In einer «kinderfreundlichen» Wohnsiedlung im Aargau ging die Migros-Pensionskasse sogar mit einem Ordnungsdienst gegen laute Kinder vor.

Die Situation hat wohl schon jede und jeder erlebt: Man schlüpft müde von der Arbeit ins Bett, weil man am nächsten Morgen früh auf muss. Doch plötzlich bohrt der Nachbar noch ein Loch, hört laut Musik oder stampft tanzwütig in der Wohnung herum. Was tun? Auf die Nachtruhe ab 22 Uhr beharren, beim Nachbarn läuten oder sogar die Polizei rufen – mit dem Risiko, dass damit Nachbarstreitigkeiten wohl programmiert sind?