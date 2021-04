Gewaltbereite Jugendliche haben sich am Freitagabend in St. Gallen mit der Polizei angelegt.

M.K. (20) hat auf dem Heimweg vom Familienfest in St. Gallen eine Wegweisung erhalten. Er will gegen die 30 -tägige Strafe rechtlich vorgehen.

30 Tage lang soll er die Stadt meiden: M.K.* (20) ist einer von rund 500 Personen, die nach den Krawallen zwei Tage zuvor am Sonntagabend eine Wegweisung aus der Stadt St. Gallen kassierten. «Ich kam zurück von der Oster-Familienfeier und wollte nach Hause», sagt der Student zu 20 Minuten. Am Bahnhof St. Gallen sei er von der Polizei kontrolliert, fotografiert und mit einer 30-tägigen Wegweisung belegt worden – obwohl er Wochenaufenthalter sei. «Das war nicht nur willkürlich, sondern auch demütigend», sagt K. Für ihn ist diese ungerechtfertigte Bestrafung untragbar: «Mein Leben spielt sich in St.Gallen ab und 30 Tage sind extrem lang.» Er fürchtet Konsequenzen, falls er gegen die Wegweisung verstösst und will nun rechtlich dagegen vorgehen.