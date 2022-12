Ski Alpin: Sind die Adelboden-Rennen in Gefahr?

1 / 4 Tina Weirather postete diese Bilder in ihrer Instagram-Story. Instagram Viel Schnee hat es im Zielhang des Chuenisbärgli nicht. Instagram. Dennoch soll es wieder ein Ski-Fest geben. freshfocus

Darum gehts Der aktuelle Schneemangel könnte die Rennen am Chuenisbärgli gefährden.

Bilder in den sozialen Medien zeigen einen Schneemangel in Adelboden.

Von Seiten der Organisatoren gibt es jedoch Entwarnung.

Aktuell kämpfen die Schweizer Speed-Fahrer in Bormio um Punkte. Die Techniker greifen in gut zehn Tagen in Adelboden zum ersten Mal im neuen Jahr an. Das Chuenisbärgli gehört für die Stars um Marco Odermatt, Daniel Yule und Justin Murisier jedes Jahr zu den absoluten Highlights. Doch sind die Rennen aufgrund des Schneemangels im Berner Oberland gefährdet?

Auf aktuellen Bildern der früheren Skifahrerin und SRF-Expertin Tina Weirather sieht es derzeit zumindest nicht gut aus. Viel grün und wenig weiss ist im Zielhang zu sehen. Weirather schreibt dazu: «Es braucht noch Schnee, aber es wird sicherlich ein Skifest sondergleichen.» Das Ski-Portal Skiweltcup.tv schreibt von dramatischem Schneemangel im Berner Oberland.

Schneekontrolle der FIS noch in diesem Jahr

Doch was sagen die Organisatoren des Wochenendes? Pistenchef Toni Hari gibt gegenüber 20 Minuten Entwarnung. Natürlich habe es wenig Schnee, doch man habe noch Depots in der Hinterhand. Die eindrücklichen Bilder von Weirather kann der Pistenchef ebenfalls erklären: «Wir haben einfach den letzten Teil noch nicht verteilt.» Rund 80 Prozent der Strecke seien in gutem Zustand.

In den nächsten Tagen steht dann die obligatorische FIS-Kontrolle auf dem Programm. «Wenn diese Hürde geschafft ist, kommt das Präparieren dran», erklärt Hari. Eine Absage würde die Schweizer Ski-Fahrer und Fans hart treffen. Es wäre bereits die zweite Renn-Absage in diesem Jahr. Schon im November mussten die Rennen in Zermatt wegen Schneemangels abgesagt werden – so weit soll es in Adelboden aber nicht kommen.

Freust du dich auf Adelboden? Ja, es ist eines meiner Ski-Highlights. Nein, da gibt es bessere Rennen. Mir egal, ich schaue kein Ski.