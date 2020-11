Im Sommer gratis in die Badi – darüber stimmen die Stadtzürcher am 29. November ab. Derzeit kostet ein Freibad-Einzeleintritt in der Stadt Zürich acht Franken für Erwachsene und vier Franken für Kinder unter 16 Jahren. Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren bezahlen sechs Franken. Geht es nach der Vorlage «Sportstadt Züri», soll der Eintritt in alle von der Stadt betriebenen Freibäder kostenlos sein.

Der Eintritt in die anderen städtischen Sport- und Badeanlagen soll für Kinder und Jugendliche sowie Bedürftige ebenfalls gratis sein, wenn sie in der Stadt wohnen. Zudem sollen städtische Sportvereine keine Gebühr für die Benutzung von den Sport- und Badeanlagen bezahlen müssen. Bereits heute ist der Eintritt bei 5 von 18 Freibädern gratis.

Das sagen die Befürworter

«Es geht um Sportförderung und die finanzielle Entlastung von Familien und Vereinen», sagt Oliver Heimgartner, Co-Präsident der SP Stadt Zürich. Derzeit bezahle eine Familie schnell einmal 30 Franken nur für den Eintritt in die Badi. «Das ist viel Geld – und das können sich nicht alle leisten. Es sollen aber alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.» An einen Badetourismus aus den umliegenden Regionen glaubt er nicht. «Es gibt in Zürich und in anderen Kantonen einige kostenfreie Badis. Diese werden nicht von der Agglo überlaufen», so Heimgartner. Die verlorenen Einnahmen könne die Stadt trotz Corona-Krise verkraften. «Wenn die Leute mehr Geld im Portemonnaie haben, können sie die lokale Wirtschaft unterstützen.»