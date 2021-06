Wie an der EM 1992? : Sind die Dänen dank Kasper Schmeichel auf Titelkurs?

Dänemark stand nach zwei Auftaktniederlagen schon vor dem EM-Aus, träumt jetzt aber auch dank Kasper Schmeichel bereits von einer Wiederholung des Titel-Triumphes 1992.

Dänemark spielt am Samstag (18 Uhr in Amsterdam) gegen Wales im EM-Achtelfinal.

Kasper Schmeichel liefert bei Leicester City in der Premier League und auch in der dänischen Nationalmannschaft seit Jahren Leistungen auf Top-Niveau. Dennoch stand er lange Zeit immer ein wenig im Schatten seines Vaters Peter. Seit dem Drama um Christian Eriksen und dem 4:1 gegen Russland hat sich bei den Dänen aber wieder ein Team entwickelt, das auch ausserhalb des skandinavischen Landes so gefeiert wird wie die EM-Helden von 1992.

Auf den Spuren der Euro-Helden von 1992

Alles, was seitdem passiert ist – die grosse Solidarität mit dem Team oder das rauschhafte 4:1 gegen Russland am Ende der Vorrunde, all «das gibt den Menschen in Dänemark aktuell das gleiche Gefühl wie damals», sagte der Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Borussia Dortmund. «Wir bekommen eine unglaubliche Unterstützung. Im eigenen Land und selbst in ganz Europa.»