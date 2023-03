Teuerung und Inflation: Wer profitiert davon?

Andere agierten offensiver und kündigten gleich mehrere Preiserhöhungen in kurzer Zeit an, zum Beispiel V-Zug und Miele. Ihre Argumentation: Die Kosten für Energie, Rohstoffe und Elektronikbauteile seien nach oben geschnellt, und auch die Produzentenpreise seien gestiegen. Darum müssten sie nun die Preise anpassen.

Firmen als Inflationsgewinner?

Laut dem SGB ist die Lage eindeutig: Die Ertragslage der Firmen hat sich in den letzten drei Monaten klar verbessert, wie Lampart sagt, und die Dividendenausschüttungen steigen weiter. Der Chefökonom des SGB beruft sich auf eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zürich.

Profitiert hätten Firmen in allen Sektoren – in der Industrie, im Bau und den Dienstleistungen, sagt Lampart. Auch international sei die Lage eindeutig: In den USA sei die Gewinnmarge der Firmen trotz Inflation gestiegen, und in den 27 Ländern der Europäischen Union habe sich die Gewinnquote nach oben entwickelt.