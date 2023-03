Freudenberg (D): Töteten Kinder die 12-Jährige?

In Rheinland-Pfalz (D) wurde am Sonntag eine zuvor vermisste Zwölfjährige leblos gefunden.

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung verdichten sich die Hinweise, dass es sich um ein oder mehrere minderjährige Täter handeln könnte. Bereits mehrere Kinder seien in diesem Zusammenhang befragt worden und ein am Tatort gefundener Gegenstand lasse sich möglicherweise einem Tatverdächtigen zuordnen. Dem Sender RTL zufolge sollen die Ermittelnden zwei Kinder im Alter von zwölf Jahren mit dem Tod der Zwölfjährigen in Verbindung bringen.

Obduktion steht noch aus

In einem Waldstück nahe dem ehemaligen Bahnhof von Wildenburg wurde dann am Sonntagvormittag die Leiche gefunden. Allerdings liegt der Fundort gemäss «Bild» in fast entgegengesetzter Richtung zu ihrem Heimweg. Die Leiche des Mädchens soll gestern noch obduziert worden sein, die Behörden teilten mit, das Resultat am heutigen Dienstag bekannt zu geben.