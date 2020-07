vor 1h

Das Leben nach Covid-19

Sind die ländlichen Gemeinden unsere Zukunft?

Würden Sie in einem kleinen Dorf leben? Würden Sie in eines ziehen? Was hindert Sie daran? Nehmen Sie an der Umfrage teil!

1 / 1 Wo würden Sie lieber leben wollen? In der Stadt oder in einem ländlichen Gebiet? KEYSTONE

Wenn es etwas gibt, was wir bei der jüngsten Covid-Pandemie wirklich verstanden haben, dann dass es womöglich besser wäre, in einem kleinen Dorf zu leben als in einer Grossstadt. Es ist nun eine Tatsache, dass unsere ländlichen Gemeinden wesentliche Leistungen für das Land erbringen: Sie sind nicht nur Wohn- und Lebensräume, sondern erfüllen auch wichtige Funktionen als Wirtschafts-, Erholungs- und Identifikationsräume. Dank ihren hohen Natur- und Landschaftswerten spielen sie eine zentrale Rolle für die heutige und nachhaltige Entwicklung der Schweiz.

Globalisierung, sozialer Wandel und Umweltveränderungen stellen jedoch für unsere Dörfer eine grosse Herausforderung dar. Arbeiten im Homeoffice, was sich in jüngster Zeit sehr stark etabliert hat, sowie Onlineshopping sind nur zwei Beispiele, wie die sogenannten Megatrends unser tägliches Leben verändert haben und weiterhin verändern werden.

Stadtleben versus Dorfidylle

Werden wir wirklich eine «Renaissance» der schönen Zentralschweizer Täler erleben? Eine Studentengruppe der Hochschule für Wirtschaft Zürich analysiert zurzeit im Rahmen des Masters in Real Estate Management mögliche Entwicklungskonzepte für ländliche Gemeinden, die am stärksten unter der zunehmenden Verstädterung leiden: Entvölkerung, Überalterung der Bevölkerung, Schliessung von Angeboten wie Post, Banken und Lebensmittelgeschäften.