Nasen-OPs: Sind die Mini-Nasen der Disney-Prinzessinnen Schuld?

Grosse Augen, wallendes Haar, blutrote Lippen – wer sich an die Disney-Märchen aus der Kindheit erinnert, hat sicher noch im Kopf, wie wunderschön die Prinzessinnen jeweils waren. Was Tiktok gerade aber auch auffällt: Schneewittchen, Pocahontas und Co. haben eine Nase, die so klein ist, dass sie kaum erkennbar ist. Könnte es einen Zusammenhang geben zwischen dem Schönheitsideal, das uns seit Kindheitstagen suggeriert wird, und dem seit Jahren andauernden Hype von Nasen-OPs?