Sabotageaktionen, Cyberangriffe, Zweiteilung der Ukraine  – Sind die russischen Pläne zur Eroberung Kiews bereits bekannt? 

1 / 5 Sind die Pläne für den weiteren Verlauf der russischen Invasion bereits bekannt? AFP Wie verschiedene ukrainische Medien berichten, existiert ein detaillierter Plan für die Übernahme. AFP Dabei provoziere Russland bewusst eine Panik in der Bevölkerung. Das Ziel: «Unkontrollierte Flüchtlingskolonnen», die die Strassen blockieren. REUTERS

Darum gehts Ukrainische Medien verlauten derzeit, dass der russische Plan zur Eroberung der Ukraine dem Geheimdienst bereits bekannt sei.

Die russischen Streitkräfte hätten das Ziel, ukrainische Truppen zur Front zu locken, um dann die Hauptstadt Kiew leichter einnehmen zu können.

Das Ziel sei es, eine russlandfreundliche Regierung zu installieren.

In Konflikten müsse man bei angeblichen Geheimdienstinformationen Vorsicht walten lassen, sagt der Sicherheitsforscher Oliver Thränert.

Propaganda und Desinformation seien ein integraler Bestandteil von Konflikten, sagt auch Cécile Druey, Osteuropa-Historikerin an der Universität Bern.

Die russischen Streitkräfte nähern sich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Ereignisse überschlagen sich, stündlich vermelden die Ukraine oder Russland Geländegewinne, Abschüsse von gegnerischen Flugzeugen oder Panzern oder die Gefangennahme von feindlichen Spionen oder Saboteuren. Ob es sich dabei um Fakten oder Propaganda handelt, ist auf den ersten Blick nicht immer klar. So berichtet etwa die ukrainische Zeitung «ZN.UA», dass die nächsten Züge der russischen Invasion gemäss Geheimdienstinformationen bereits bekannt seien.

Demnach sollen in der Ukraine befindliche russische Saboteure nach der Eroberung eines Flughafens in der Nähe von Kiew das Hochspannungsnetz lahmlegen, um die Stromzufuhr eines Grossteils von Kiew zu kappen und das Kommunikationsnetz zu trennen. Während so in der Hauptstadt Panik gesät werden soll und «unkontrollierte Flüchtlingskolonnen» die Strassen blockieren, sei ein grossflächiger, orchestrierter Cyberangriff geplant.

Zudem sollen die Angriffe an der Front intensiviert werden. Das Ziel sei es, die ukrainische Regierung zu zwingen, einen Grossteil der kampfbereiten Truppen zur Front zu schicken und es so russischen Streitkräften einfacher zu machen, die Hauptstadt einzunehmen. Das Ziel sei es, eine russlandfreundliche Regierung zu installieren, die ein Friedensabkommen zu russischen Bedingungen unterzeichnet. Wenn die jetzige Regierung in den Westen des Landes flüchten würde, sei geplant, das Land – wie etwa Süd- und Nordkorea – aufzuteilen. Kiew würde dabei unter russische Herrschaft fallen.

Desinformationskampagnen und Fake News

Oliver Thränert, Think Tank-Leiter beim Center for Security Studies (CSS) der ETH, rät, solche Nachrichten kritisch zu hinterfragen: «Desinformationskampagnen spielen im Verlauf von Kriegen immer eine wichtige Rolle – so dürfte es auch dieses Mal sein.» Angeblich nachrichtendienstliche Erkenntnisse seien daher – egal, von welcher Konfliktpartei sie in die Welt gesetzt werden – immer mit grösster Vorsicht zu geniessen. «Solche ‹Fake News› sollen meistens die Bevölkerung der Gegenpartei in die Irre führen und deren Unterstützung für die eigene Kriegführung unterlaufen», sagt Thränert.

«Leider sind Propaganda und Desinformation ein integraler Bestandteil von Konflikten», sagt auch Cécile Druey, Osteuropa-Historikerin an der Universität Bern. «Die eine Konfliktseite will die Realität so darstellen, dass die andere Seite diskreditiert wird und die eigenen Taten gerechtfertigt werden.» Das betreffe neben Fotoreportagen, Printmedien-Berichten, Fernseh- und Radiosendungen vor allem auch das Internet.

«Möglichst breit informieren»

In autoritären Staaten wie Russland, aber zum Teil auch in der Ukraine, richte sich die Informationspolitik nicht nach dem, was wirklich passiere, sondern nach dem, was die Leute wissen oder glauben sollten, so Druey. «Eine Art PR-Maschinerie zur Rechtfertigung des eigenen Handelns.»

Die Historikerin rät, kritisch zu bleiben und möglichst unabhängige Informationsportale ausfindig zu machen. «Es ist ganz wichtig, dass man sich so breit wie möglich informiert.» Etwa solle man nicht nur westliche Quellen lesen, sondern auch ukrainische und russische. «Da kriegt man nämlich interessante Nuancen mit, wie etwa, dass in Russland auch hochkarätige Experten bis zum Schluss nicht mit einer Invasion gerechnet haben oder dass die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus dem Donbass von vielen Russen nicht als «humanitäre Massnahme» gewertet wird, sondern als PR der Regierung», so Druey.