Die SBB-Sitze als Staubfänger: In den letzten Wochen wurden zahlreiche Videos auf Tiktok hochgeladen, die zeigen sollen, wie dreckig Züge in der Schweiz wirklich sind. Unter Titeln wie «Züge in der Schweiz: Gruusig» «So staubig sind die Züge in der Schweiz» oder «Putz-Test» hauen verschiedene Männer mehrmals auf die auf den ersten Blick sauberen Sitze der SBB und der Ostschweizer Regionalbahn Thurbo AG, bis dicke Staubwolken aufsteigen.