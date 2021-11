Sind diese Menschen Geschwister oder ein Paar?

Manche Paare haben den Partnerlook so sehr perfektioniert , dass man sich auf den ersten Blick nicht sicher ist, ob es sich dabei tatsächlich um ein Liebespaar oder doch eher um Geschwister handelt. Dieser Frage hat sich der Instagram-Account «Siblings or Dating» also auf Deutsch: «Geschwister oder am Daten» angenommen. Dort können die Userinnen und User erraten, ob es sich auf den Fotos um ein Geschwister- oder ein Liebespaar handelt.