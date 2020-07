Basel

Sind diese Rehe noch vor dem Abschuss zu retten?

Auf dem Basler Friedhof Hörnli filmte ein Tierschützer, wie eine Rehgeiss ihre Zwillinge säugt. Die Tiere sind akut vom Abschuss bedroht, weil sie sich ungebremst vermehren.

Bis am 19. August sind die Rehe auf dem Basler Friedhof Hörnli noch sicher. Dank eines Rekurses mit aufschiebender Wirkung konnte die Fondation Franz Weber die Gnadenfrist, die eigentlich am 20. Juni geendet hätte, verlängern. Der geplante Abschuss der Tiere rief Tierschützer auf den Plan, eine Petition wurde inzwischen von knapp 100’000 Menschen in der Schweiz unterschrieben.